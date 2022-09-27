Юристы рассказали, кто должен выплачивать ипотеку за мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Юристы объяснили, в каком случае мобилизованные граждане должны продолжать платить по ипотеке и иным кредитам. Об этом сообщает РИА Новости.

Юрист АБ Asterisk Степан Хантимиров отметил, что обслуживать кредитные обязательства должен непосредственно гражданин, поскольку отменяющих их документов пока принято не было. При этом можно договориться с банком об отсрочке.

"Он может взять с собой повестку, приказ об увольнении с прежнего места работы или договор о временной приостановке работы. Даже при нынешнем регулировании банк может пойти навстречу и предоставить мобилизованному кредитные каникулы", – заявил эксперт.

В случае гибели заемщика долги по ипотеке перейдут к наследникам, однако только в пределах стоимости всего имущества умершего. В случае, если стоимость окажется выше долга, наследников обяжут погасить заем в полном объеме.

Партнер адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев добавил, что обязательства по выплате долга также распространяются на поручителей.

"Исходя из того, что практически всегда при оформлении ипотеки составляется договор поручительства, обязанности выплачивать кредит погибшего ложатся на указанного в договоре", – заявил эксперт.

Юрист указал на то, что в настоящий момент ситуация не в полной мере регулируется правовыми актами, но допустил появление подобных законопроектов в будущем.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации. Документ определяет порядок предоставления льготного периода, предусматривающего заморозку задолженности на определенный заемщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

