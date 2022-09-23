В ГД внесли проект о кредитных каникулах для мобилизованных

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В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Документ определяет порядок предоставления льготного периода, предусматривающего заморозку задолженности на определенный заемщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени. При этом требование гражданина необходимо будет рассмотреть в течение пяти дней.

"В случае неполучения ответа от кредитора в течение десяти дней льготный период устанавливается автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нем", – говорится в сообщении.

При этом в случае гибели гражданина во время спецоперации или в результате увечья его обязанности по кредиту будут прекращены. Аналогичное право распространится и на кредитные договоры граждан, которые находились на иждивении у участника спецоперации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что правительство ведет обсуждение вопроса о возможной кредитной амнистии для мобилизованных граждан. По его словам, к настоящему моменту конкретной позиции на этот счет нет. Однако данный вопрос будет обсуждаться в ближайшее время.

С инициативой ввести кредитную амнистию для участников спецоперации РФ по защите ЛНР и ДНР выступил депутат Виталий Милонов. По словам парламентария, имеющиеся у россиян кредиты вызывают обеспокоенность за финансовое будущее.

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