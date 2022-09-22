Родственники могут обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан – ЦБ

Фото: depositphotos/mizar_219842

Близкие родственники могут самостоятельно обратиться в банк за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан. Об этом сообщается на сайте Банка РФ.

В Центробанке подчеркнули, что кредиторы не должны рассматривать эти инициативы как ухудшающую кредитную историю заемщика.

Находящиеся на иждивении близкие родственники могут также обратиться за каникулами и по своим кредитам.

Накануне ЦБ РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. В Банке России рекомендовали финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул для таких заемщиков. Тогда же глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что приступил к подготовке предложения по кредитным каникулам для мобилизованных граждан.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

