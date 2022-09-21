ЦБ РФ рекомендовал выдавать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Граждане могут обратиться в свой банк или МФО за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов на период мобилизации. В ЦБ рекомендовали финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул для таких заемщиков.
"Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание", – говорится в сообщении.
Кроме того, это же право распространяется и на близких родственников мобилизованных, если они находятся у них на иждивении. При этом банки и МФО не могут рассматривать "указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика".
В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что приступил к подготовке предложения по кредитным каникулам для мобилизованных граждан. По его словам, для них нужна специальная норма на время выполнения обязанностей по спецоперации, а, возможно, и на более длительный срок. Соответствующая поправка в закон будет готова в "эти дни", передает ТАСС.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что подпавшие под частичную мобилизацию граждане продолжат оплачивать ипотеку. Депутат подчеркнул, что зарплата у военнослужащих будет очень высокой. По его словам, у людей с зарплатой, например, выше 400 тысяч рублей есть возможность и так погасить ипотеку.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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