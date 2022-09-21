ЦБ РФ рекомендовал выдавать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

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Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Граждане могут обратиться в свой банк или МФО за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов на период мобилизации. В ЦБ рекомендовали финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул для таких заемщиков.

"Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание", – говорится в сообщении.

Кроме того, это же право распространяется и на близких родственников мобилизованных, если они находятся у них на иждивении. При этом банки и МФО не могут рассматривать "указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика".

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что приступил к подготовке предложения по кредитным каникулам для мобилизованных граждан. По его словам, для них нужна специальная норма на время выполнения обязанностей по спецоперации, а, возможно, и на более длительный срок. Соответствующая поправка в закон будет готова в "эти дни", передает ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что подпавшие под частичную мобилизацию граждане продолжат оплачивать ипотеку. Депутат подчеркнул, что зарплата у военнослужащих будет очень высокой. По его словам, у людей с зарплатой, например, выше 400 тысяч рублей есть возможность и так погасить ипотеку.

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