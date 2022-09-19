В Госдуме оценили предложение продлить механизм кредитных каникул

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Механизм кредитных каникул оказал положительное влияние на поддержку населения, такие меры следует продлевать, заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

"Те меры, которые хорошо себя зарекомендовали, их нужно продлевать. Я считаю, что вне всякого сомнения положительный эффект будет", – сообщил он в беседе с RT.

По словам депутата, население с большим доверием относится к внедряемым правительством мерам. При этом необходимо активно реализовывать и другие системные мероприятия, добавил Гутенев.

Ранее в Минфине РФ предложили продлить срок действия механизма кредитных каникул до 31 марта 2023 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве заявили, что продление этого механизма позволит защитить права граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, это, по мнению Минфина, уменьшит риски финансовой стабильности кредиторов.

