Эксперт объяснил, как будут работать кредитные каникулы для мобилизованных

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. С учетом того, что у призванных на службу могут быть займы, ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) предоставлять им кредитные каникулы. Ряд инициатив для таких граждан готовят и в Госдуме. Рассказываем подробнее про условия выплат и что еще может быть сделано для защиты мобилизованных.

Шаг навстречу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рекомендации Центробанка касаются как обычных кредитов, так и ипотеки, пояснили в пресс-службе. За отсрочкой по платежам или уменьшением их размера мобилизованным гражданам нужно обратиться в свой банк или МФО.





пресс-служба Центробанка Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие.

"Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание", – сказано в сообщении.

Обратиться за реструктуризацией можно по обычной или электронной почте, через мобильное приложение, интернет-банк, а также позвонив с личного номера, который указан в договоре. Уточняется, что обратиться могут и близкие родственники мобилизованных.

В ЦБ подчеркнули, что банки, МФО и бюро кредитных историй не должны воспринимать такие каникулы как повод для ухудшения кредитной истории заемщика.

Что планируется

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил надежду, что банки и МФО будут следовать рекомендациям Центробанка. Если этого не произойдет, необходимые поправки будут внесены в действующие законы, подчеркнул парламентарий в своем телеграм-канале.

Также с инициативой закрепить рекомендации ЦБ в законе выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. О том, что такая работа ведется, говорил и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, уже есть готовый законопроект, гарантирующий постоянное действие ипотечных каникул, если человек попал в непростую жизненную ситуацию.





Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку В ходе доработки этого законопроекта мы будем учитывать и специальную военную операцию – механизмы защиты этих ребят, которые попали в эту ситуацию. Если они взяли ипотечный кредит, то, соответственно, каким-то образом законом они должны быть защищены.

"Это может быть и отдельным законом, специально, чтобы подчеркнуть, что это касается этих ребят. А может быть в том законе, который мы подготовили по каникулам по потребительским кредитам. Это касается не только ипотеки, но и всех потребкредитов", – рассказал Аксаков журналистам.

Парламентарий не исключил вариант, при котором государство могло бы взять на себя часть рисков банков по кредитам мобилизованных граждан. Однако замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что таких планов нет.

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, в свою очередь, предложил заморозить все кредиты мобилизованных. Законопроект уже направлен на отзыв в правительство РФ, рассказал он ТАСС. В документе сказано, что призванный на службу заемщик или индивидуальный предприниматель может в любой момент действия кредитного договора потребовать от кредитора приостановки обязательств по нему на время службы по мобилизации.

"Будет несправедливо, если во время участия в СВО по мобилизации банки начнут требовать от людей погашения кредитов, а в случае возникновения просрочки станут еще и начислять пени и применять различные штрафные санкции. Этого нельзя допустить", – заявил Миронов.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев предложил государству взять на себя ежемесячные платежи по ипотеке и автокредитам. Инициативу он намерен внести на рассмотрение в парламент, сообщил депутат РИА Новости. По его мнению, мера должна действовать на весь период службы мобилизованных граждан.

Этого достаточно?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инициативу ЦБ о кредитных каникулах для мобилизованных граждан обязательно нужно утвердить на законодательном уровне. Об этом Москве 24 сказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. При рекомендательном характере одни организации будут их соблюдать, а другие – нет, объяснил он.



Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Нужно вести речь либо о каком-то законе, либо об указании ЦБ, которое будет обязательно к исполнению всеми участниками финансового рынка. К рекомендации могут прислушаться, например, крупные банки. Но у людей бывают разные ситуации: кто-то взял микрозайм, кто-то – кредит в небольшом и среднем банке. Эти участники рынка могут к рекомендациям просто не прислушаться, и люди окажутся в затруднительной ситуации. Этого допустить нельзя.

"С банками, которые принадлежат зарубежным компаниям, в этом плане все будет не так сложно. У них иностранный акционер, но это российские юридические лица. Соответственно, полностью подчинены нашему законодательству. Но в то же время нужно понимать, что если меры ЦБ останутся рекомендацией, такие банки могут сказать, что, руководствуясь политикой зарубежных акционеров, никаких льгот и каникул предоставлять не собираются", – сказал Бадалов.

Введение кредитных каникул будет равно "заморозке" займов, обратил внимание специалист. "Человек в этот период времени может не обслуживать долг, ему не начисляются никакие штрафные санкции. Он сможет вернуться к выплатам, только когда вернется с военной службы. К тому моменту все условия по кредиту и сумма ежемесячной выплаты будут теми же, что и до", – пояснил эксперт.

Чтобы оценить финансовую нагрузку от таких кредитных каникул на банки и МФО, нужно понимать, кого именно призовут на военную службу. У каждого из них может быть разная ситуация по количеству и суммам взятых кредитов, сказал Бадалов. В ситуации с займами на недвижимость экономист предположил, что власти могли бы взять за основу вариант военной ипотеки.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Мобилизованные граждане в своих правах уравнены с контрактниками. При военной ипотеке основную нагрузку по ее погашению берет на себя государство, а военнослужащий несет небольшие расходы. Значит, по идее на мобилизованных должны распространяться эти условия. Это был бы выход, и не нужно придумывать что-то новое.

"У нас уже есть инструменты, с помощью которых решаются финансовые вопросы военных. Соответственно, их можно применить и в этом случае", – отметил Бадалов. С учетом того, что у мобилизованных будет то же денежное довольствие, что и у контрактников, механизм превращения обычной ипотеки в военную может легко сработать, резюмировал эксперт.