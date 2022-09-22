В Минфине РФ не будут разделять риски по невыплате кредитов мобилизованными

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В настоящее время планы по разделению государством кредитных рисков по неисполнению подпавших под мобилизацию граждан отсутствуют, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев в кулуарах форума "Банки России – XXI век".

"По поводу разделения рисков – нет, таких планов нет. Особенно с учетом того, что большинство банков, которые такую ипотеку выдают, – банки с госучастием", – приводит его слова ТАСС.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

