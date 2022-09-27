Депутат предложил освободить многодетных отцов от частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мужчин с тремя детьми в возрасте до 18 лет необходимо освободить от призыва в рамках частичной мобилизации, предложил депутат Госдумы Андрей Алехин на заседании нижней палаты парламента.

"От призыва в рамках частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Но эта норма не соответствует действующему законодательству, многодетные семьи у нас с тремя и более детьми, и не до 16, а до 18 лет", – приводит его слова Агентство "Москва".

Депутат уточнил, что при поступлении ребенка в высшее или среднее специальное учебное заведение семья будет считаться многодетной до конца его обучения, но не старше 23 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оформить данную инициативу в формате протокольного поручения.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

