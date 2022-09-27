"Это долг каждого": призывник поделился своими мыслями о частичной мобилизации

Музей Москвы, Театр Виктюка и Дарвиновский музей стали временными пунктами мобилизации. Туда съезжаются москвичи, которые получили повестку, и добровольцы. Открыть дополнительные пункты в учреждениях культуры решили для того, чтобы было комфортнее самим призывникам. И у москвичей, которые живут рядом с военкоматами, не будет неудобств из-за скопления людей.

В одном из пунктов пришедший в военкомат молодой человек поделился своими мыслями о частичной мобилизации.

"Мне кажется, что это долг каждого – исполнить то, к чему мы предназначены. Я защищаю своих родителей, свою жену и детей", – рассказал он.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.