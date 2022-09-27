"Я согласен на медаль": столичный призывник процитировал строчки из поэмы Твардовского

В Москве некоторые временные пункты мобилизации открыты в объектах культуры и искусства. Среди них, например, Музей Москвы, Театр Виктюка и другие. У москвичей, которые живут рядом с военкоматами, не будет неудобств из-за скопления людей.

В одном из пунктов призывник процитировал строчки из поэмы А. Твардовского "Василий Теркин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.