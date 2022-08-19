Накопить денег на старость мечтают 20% россиян – опрос

Накопить денег на старость мечтают 20% россиян. Это в два раза больше, чем несколько лет назад. Таковы данные опроса.

Почему люди все меньше надеются на пенсионные фонды и как в таком случае самостоятельно сколотить капитал? Нужно ли учиться инвестированию или обычный депозит подойдет? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.