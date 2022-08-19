"Мосволонтер" организовал акцию в поддержку детей ДНР и ЛНР

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
В столице стартовала добровольческая акция "Соберем ребенка в школу" в поддержку детей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Жители столицы вплоть до 30 сентября могут принести канцелярские принадлежности и другие необходимые для учебы вещи, чтобы помочь детям из Донецка и Луганска подготовиться к новому учебному году.
Это могут быть шариковые ручки, карандаши, линейки, стирательные резинки, тетради, обложки, краски, альбомы для рисования, школьная и спортивная форма, рюкзаки и обувь. Из этих вещей составят индивидуальные наборы школьника. Их передадут в благотворительные фонды, которые оказывают помощь малообеспеченным семьям и школьникам из ДНР и ЛНР.
"Мосволонтер" на шесть недель станет оператором очень важной благотворительной акции по сбору необходимых детям вещей для учебы. Совершить доброе дело просто: нужно посетить один из штабов акции "Москва помогает" или волонтерский центр рядом с домом и принести тетради, ручки, пеналы или ранцы, которые очень ждут школьники, особенно первоклассники. День знаний должен быть праздником для каждого ребенка", – сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Пункты приема открыты в 14 точках. Все они работают ежедневно с 10:00 до 19:00.
Ранее сообщалось, что москвичи в рамках акции "Москва помогает" собрали для беженцев из Донбасса почти 833 тонны гуманитарной помощи с начала спецоперации. Всего в работе штабов сбора гумпомощи приняли участие уже свыше 26 тысяч горожан и 71 организация.
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