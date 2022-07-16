Москвичи собрали больше 830 тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители столицы в рамках акции "Москва помогает" собрали для беженцев из Донбасса почти 833 тонны гуманитарной помощи с начала спецоперации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Продукты питания, постельное белье и одежда и даже самые простые вещи, нужные семьям из Донецкой и Луганской народных республик. <...> Москвичи собрали более двух миллионов единиц различных товаров", – отметила глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Она напомнила, что всего в городе функционируют 12 штабов сбора гумпомощи. В их работе приняли участие уже свыше 26 тысяч горожан и 71 организация. Чаще всего желающие помочь москвичи приносили еду – на нее пришлась почти треть собранной помощи. Также многие передавали детские товары, средства личной гигиены, канцелярию, хозтовары и одежду.

Отмечается, что из Москвы гумпомощь направляется в пункты временного размещения, расположенные в Краснодарском крае, Волгоградской, Тульской и Ленинградской областях, в Подмосковье, Крыму и других регионах.

Ранее сообщалось, что "Русская гуманитарная миссия" привезла порядка 10 тонн гумпомощи жителям Лисичанска в Донбассе. Жителям города передали 400 продуктовых наборов и 1,5 тонны воды, а также средства личной гигиены. Еще 5 тонн продовольствия доставили в храм Божией Матери в Лисичанске.

