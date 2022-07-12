Волонтеры при поддержке ЕР отправили гуманитарный конвой для Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новый гуманитарный груз отправился в зону проведения спецоперации. Его собрала волонтерская группа "Москва-Донбасс" при поддержке "Единой России" и "Молодой гвардии".
"3,5 тонны питьевой бутилированной воды передали в пункте сбора на Сходненской, организованном секретарем Московского регионального отделения партии Петром Толстым", – сообщается в официальной группе "Единой России" в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что в Донбассе сейчас острая нехватка чистой питьевой воды. Помимо воды, в состав гуманитарного конвоя вошли оборудование, лекарства, спальные принадлежности, которые помогут людям, оставшимся без жилья.
"Мы хотим, чтобы солдаты, которые отстаивают независимость Донбасса, почувствовали, что молодежь России – с ними", – сказал руководитель "Молодой Гвардии" Москвы Александр Лебедев.
Ранее русская гуманитарная миссия привезла порядка 10 тонн гумпомощи жителям Лисичанска в Донбассе.
Горожанам передали 400 продуктовых наборов и 1,5 тонны воды, а также средства личной гигиены. Еще 5 тонн продовольствия доставили в храм Божией Матери в Лисичанске. Впоследствии продукты будут распределены между нуждающимися.
Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: