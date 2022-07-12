Волонтеры при поддержке ЕР отправили гуманитарный конвой для Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый гуманитарный груз отправился в зону проведения спецоперации. Его собрала волонтерская группа "Москва-Донбасс" при поддержке "Единой России" и "Молодой гвардии".

"3,5 тонны питьевой бутилированной воды передали в пункте сбора на Сходненской, организованном секретарем Московского регионального отделения партии Петром Толстым", – сообщается в официальной группе "Единой России" в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что в Донбассе сейчас острая нехватка чистой питьевой воды. Помимо воды, в состав гуманитарного конвоя вошли оборудование, лекарства, спальные принадлежности, которые помогут людям, оставшимся без жилья.

"Мы хотим, чтобы солдаты, которые отстаивают независимость Донбасса, почувствовали, что молодежь России – с ними", – сказал руководитель "Молодой Гвардии" Москвы Александр Лебедев.

Ранее русская гуманитарная миссия привезла порядка 10 тонн гумпомощи жителям Лисичанска в Донбассе.

Горожанам передали 400 продуктовых наборов и 1,5 тонны воды, а также средства личной гигиены. Еще 5 тонн продовольствия доставили в храм Божией Матери в Лисичанске. Впоследствии продукты будут распределены между нуждающимися.

Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.