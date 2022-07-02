Очередную партию гумпомощи доставили российские военные в Харьковскую область

Российские военнослужащие в ходе проведения спецоперации на Украине доставили очередную партию гуманитарной помощи в населенные пункты Харьковской области. В сопровождении военной полиции ВС РФ груз общим объемом более 150 тонн на автомобилях привезли мирным жителям региона.

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