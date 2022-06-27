ВКС РФ нанесли ракетный удар по цехам завода "Артем" в Киеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ударили по цехам ракетно-строительного завода "Артем" в Киеве, где делали боеприпасы РСЗО, сообщает RT со ссылкой на министерство обороны РФ.

"Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе города Киева", – отметили в ведомстве.

Гражданские объекты украинской столицы при ударе РФ повреждены не были.

В Минобороны также сообщили, что ВС РФ предприняли попытку перехвата ракет Вооруженных сил России, выпустив зенитные средства из С-300 и "Бук М1". Несколько ракет, выпущенных С-300, были сбиты украинскими же "Буками". Одна из ракет, по предварительным данным, могла упасть на объект гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВС России и ЛНР овладели Северодонецком. Союзные войска освободили от националистов завод "Азот". Автобусы народной милиции ЛНР вывезли с территории предприятия освобожденных мирных граждан. Из подвалов завода вывели порядка 800 людей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.