Минобороны России опубликовало кадры работы РСЗО "Град"

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы реактивной системы залпового огня "Град". Артиллеристы рассказали о этапах работы – получении данных разведки и расчетов беспилотников и выдвижении на огневую позицию.

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