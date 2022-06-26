Блинкен заявил, что отказ G7 от золота РФ лишит страну доходов в 19 млрд долларов

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Возможный отказ стран G7 от импорта золота из России лишит страну ежегодных доходов в размере примерно 19 миллиардов долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

По его словам, золото – вторая по прибыльности статья экспорта, которая есть у России после энергоносителей.

"Лишить доступа к доходам примерно в 19 миллиардов долларов - это значительно", – добавил Блинкен.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что президент США Джо Байден и другие лидеры государств G7 планируют ввести запрет на ввоз нового российского золота. По его данным, во вторник, 28 июня, Минфин США планирует принять постановление о запрете на импорт в страну золота из РФ. Данное ограничение дополнит уже действующие антироссийские санкции.

