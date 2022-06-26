Страны G7 хотят установить предельные цены на нефть из России – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы на верном пути к достижению соглашения (по поводу предельных цен на нефть из России – Прим. ред.)", – заявил источник информагентства в правительстве Германии.

Ранее Reuters сообщило о планах американского президента Джо Байдена и лидеро государств-членов G7 ввести запрет на ввоз нового российского золота.

Саммит "Большой семерки" проходит в Германии с 26 по 28 июня. В числе приглашенных участников – лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи.