В США заявили, что страны G7 изучают варианты установки лимита цены на нефть РФ

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Страны G7 изучают возможности установки лимита цены на российскую нефть и сокращения доходов РФ от экспорта ресурса, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает "Интерфакс".
По его словам, переговоры по энергетическим вопросам идут по многим каналам, включая доверенных лиц руководителей стран G7.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Москва получала ограниченную прибыль с продажи нефти на мировых рынках. Она отметила, что на рынках необходим товар РФ для сдерживания роста глобальных цен на нефть. По ее словам, это нужно и во избежание скачка, способного спровоцировать мировую рецессию.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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