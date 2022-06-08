Американский профессор сравнил ущерб от санкций для России и стран Запада

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Основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса, профессор прикладной экономики Стив Ханке заявил, что Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ожидает весь остальной мир.

"С точки зрения масштабов: ЕС понесет расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы", – сказал он в интервью изданию Asia Times.

Профессор добавил, что негативное и серьезное влияние на страны ЕС, за исключением Венгрии, окажут запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку. Ханке уверен, что мировые рынки нефти и газа станут политизированными, из-за чего санкции ударят и по США.

По мнению специалиста, ограничительные меры против России оказались совершенно неэффективными, контрпродуктивными и не достигли своей цели. Ханке отметил, что издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими для Евросоюза, Соединенных Штатов и всего остального мира.

Ранее евродепутат и экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани на пленарной сессии Европарламента заявил, что санкционная политика ЕС против России пагубно влияет на экономику европейских государств. Евродепутат из Испании Ману Пинеда, в свою очередь, назвал антироссийские санкции лицемерными и заявил, что США уже много лет используют ЕС как инструмент для достижения своих целей.

