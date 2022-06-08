В Европарламенте назвали санкции против России катастрофой для ЕС

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Санкционная политика Евросоюза против России пагубно влияет на экономику европейских государств, заявил евродепутат и экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани на пленарной сессии Европарламента. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе обсуждения проекта резолюции о политике ЕС в сфере международных отношений и безопасности на фоне конфликта на Украине он заявил, что Брюссель непрестанно требует применения многостороннего подхода, однако сам создает систему, которая ограничивает Европу практически только отношениями с Соединенными Штатами.

Он раскритиковал резолюцию и подчеркнул, что антироссийские санкции не согласовывались с жителями стран Евросоюза. Он также указал на то, что солидарность с украинским народом не должна затмевать собственную реальность ЕС.

"Я думаю, что вы втягиваете нас в экономическую и геополитическую катастрофу через политику санкций, за которыми никто не хочет следовать за пределами Запада. <...> Вы подвергаете [Европу] серьезному риску, поддаваясь любым прихотям украинского президента, который уже читает нотации Парижу и Берлину", – сказал Мариани.

В ходе сессии Европарламента недовольство политикой Брюсселя и резолюцией по украинскому кризису высказал также парламентарий из Бельгии Марк Ботенга. Он упрекнул ЕС в двойных стандартах и заявил, что половина мира не согласна с европейской политикой по Украине и России.

"Когда Россия нападает на Украину – мы вводим санкции, а когда США бомбят Ирак, когда Саудовская Аравия бомбит Йемен, когда ЕС бомбит Ливию, а Израиль колонизирует Палестину – никаких санкций", – заявил он.

Евродепутат из Испании Ману Пинеда, в свою очередь, назвал антироссийские санкции лицемерными и заявил, что США уже много лет используют ЕС как инструмент для достижения своих целей.

3 июня Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. Всего в санкционном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица. Также введены ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

