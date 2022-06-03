ЕС официально опубликовал шестой пакет санкций против России

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Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу 4 июня.

Патриарх Кирилл в новом санкционном списке отсутствует. Всего в списке значатся 18 юридических и 64 физических лица.

В частности, в черный список ЕС включили основателя "Яндекса" Аркадия Воложа. Также в санкционный список попали супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета.

ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.

В шестой пакет санкций включили АО "Обороноэнерго", "Воентелеком", "Военторг", "КамАЗ", "Татнефть-Нефтехим", "Ремдизель", а также Ульяновский автомобильный завод,

белорусский "Белинвестбанк", Нижнекамский завод грузовых шин, Балашихинский литейномеханический завод и ООО "ВоенТекстильПром".

Таким образом, общее число физлиц, находящихся под санкциями Евросоюза, достигло 1 158, юрлиц – 98.

Ранее сообщалось, что санкции Европейского союза предполагают отказ государств ЕС от импорта нефти из РФ в течение полугода, отказ импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев.

Согласно новым ограничениям ЕС, предполагается постепенный отказ от российской нефти, перевозимой по морю, временное исключение сделано для трубопроводной нефти.

Также новые ограничения ЕС затрагивают Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и их отключение от SWIFT. Кроме того, санкции Евросоюза предусматривают запрет на вещание на территории европейских государств телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр – международный".

В министерстве иностранных дел России ранее отмечали, что новый пакет санкций Евросоюза не останется без ответа России, как и любые другие антироссийские ограничения. При этом, какой именно ответ последует на шестой пакет санкций ЕС, будет решаться компетентными органами в коллегиальном порядке.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.