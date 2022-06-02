В МИД РФ заявили, что санкции Евросоюза не останутся без ответа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый пакет санкций Евросоюза не останется без ответа России, как и любые другие антироссийские санкции, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Об этом сообщает ТАСС.

"В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устали выдумывать и придумывать, конечно, не останутся без ответа", – сказал он.

По словам Иванова, вопрос о том, какой именно ответ последует на шестой пакет санкций ЕС, будет решаться компетентными органами в коллегиальном порядке.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Позже во французском председательстве сообщили, что шестой пакет санкции Евросоюза против России включает запрет на импорт российской нефти, транспортируемой по морю. Запрет на импорт нефти РФ по трубопроводу при этом рассчитывают ввести, "как только это станет возможным".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.