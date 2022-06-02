Новак назвал отложенным решение ЕС по эмбарго на российскую нефть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Решение Евросоюза по эмбарго на российскую нефть является отложенным, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"То, что касается решений Евросоюза по эмбарго, во-первых, это отложенное решение. Еще пройдет 6–8 месяцев, за это время рынок должен перенастроиться", – цитирует его ТАСС.

По его словам, данное решение прежде всего окажет влияние на европейских потребителей. Вице-премьер также не исключил значительного дефицита нефтепродуктов в Европе.

Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций Евросоюза против России включает в себя запрет на импорт российской нефти, транспортируемой по морю.

При этом запрет на импорт нефти РФ по трубопроводу будет введен "как только это станет возможным".

До этого глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Под эмбарго подпала только та нефть, которая идет в страны Евросоюза по морю. Хотя изначально ЕС настаивал на полном отказе от любых закупок. Запрет на импорт нефти из РФ по трубопроводу временно убрали из-за жесткой позиции Венгрии, которая практически полностью зависит от такого вида поставок.

Также послабления получила Чехия. По словам премьер-министра страны Петра Фиалу, для них отсрочка на эмбарго продлится 18 месяцев. Об отложенном запрете заявил и премьер Болгарии Кирил Петков. По его словам, ЕС сделал для его страны исключение до конца 2024 года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

