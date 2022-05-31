Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти

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Болгария добилась исключения из эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти до конца 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sofia Globe.
Премьер-министр страны Кирилл Петков заявил, что 31 мая появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам. В то же время в реальных соглашениях у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями. Документы должны опубликовать в течение двух дней.
Премьер отметил, что благодаря этому у Софии будет возможность приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.
Ранее лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Шестой пакет санкций включает, в частности, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций ЕС против России, будет сделано для Венгрии и Чехии. В частности, Чехия сможет временно продолжить закупки дизельного топлива из РФ. В свою очередь, Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки.
Генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, способных заменить объемы экспорта российской нефти. Он пояснил, что потенциальную потерю экспорта из-за санкций или добровольных ограничений ощутит весь энергетический рынок.
Россия зарабатывает около 20 млрд долларов в месяц на нефти и нефтепродуктах
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