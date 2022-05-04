Генсек ОПЕК заявил, что в мире нет свободных мощностей для замены нефти РФ

Фото: ТАСС/Андронов Алексей
В мире нет свободных мощностей, способных заменить объемы экспорта российской нефти. Такое мнение высказал генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо.
Он пояснил, что потенциальную потерю экспорта из-за санкций или добровольных ограничений ощутит энергетический рынок. Баркиндо отметил, что конфликт на Украине усугубил связанные с пандемией неопределенности на мировом рынке.
По его словам, эти события также ознаменовали дальнейшую экономическую волатильность и повышенные риски для нефти.
"И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами в том числе необходимых сельскохозяйственных товаров", – приводит слова Баркиндо ТАСС.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сказал, что предложение Евросоюза по нефтяному эмбарго против РФ учитывает факт большей зависимости ряда стран ЕС от энергоресурсов России. Он пояснил, что некоторые государства из-за своего географического положения находятся в особенной зависимости от поставок российских ресурсов.
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