Предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает трудности некоторых стран ЕС – ЕК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что предложение Евросоюза по нефтяному эмбарго против РФ учитывает факт большей зависимости ряда стран ЕС от энергоресурсов России.
"Мы признаем, что некоторые государства из-за своего географического положения зависят от поставок ресурсов из России, которые идут по нефтепроводу. Они находятся в особенной ситуации. Это должно учитываться, мы это учли, теперь Совет ЕС должен решить, как двигаться дальше с учетом этих соображений", – приводит ТАСС его слова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России, который должен быть представлен в среду, 4 мая.
Так, планируется запретить трансляцию трех крупных российских вещателей, отключить от системы SWIFT Сбербанк и два других российских банка.
В шестой пакет, как отметила фон дер Ляйен, будут включены санкции против военнослужащих, причастных к преступлениям в Буче и Мариуполе.
Глава Еврокомиссии добавила, что последим пунктом в перечне станет российская нефть.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МИД РФ отреагировали на подготовку ЕС новых антироссийских санкций
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