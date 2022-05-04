Глава ЕК рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против РФ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России, который планируется представить в среду, 4 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы запретим трансляцию трех крупных российских вещателей. Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС", – сказала фон дер Ляйен.
Также, по ее словам, от системы SWIFT будет отключен Сбербанк и два других российских банка.
В шестой пакет санкций, как отметила фон дер Ляйен, войдут военнослужащие, причастные к преступлениям в Буче и Мариуполе.
"Это сигнал всем – мы знаем, кто вы, мы не оставим вас безнаказанными", – сказала она.
Глава Еврокомиссии добавила, что последим пунктом в перечне станет российская нефть.
"Отказ не будет легким, но мы просто должны это сделать. Сегодня мы предлагаем полностью отказаться от российской нефти в ЕС", – подчеркнула она, добавив, что ЕС намерен ответственно подойти к полному отказу от российской нефти, чтобы минимизировать негативное влияние на мировой рынок.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал новые отключения от SWIFT российских банков. Он также отметил, что в Евросоюзе ищут способы усилить антироссийские санкции в области энергетики. Речь идет о мерах, затрагивающих импорт нефти из РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. В частности, ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков, в числе которых ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
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