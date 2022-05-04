В МИД РФ отреагировали на подготовку ЕС новых антироссийских санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия испытает боль от санкций Брюсселя, только если они будут предусматривать отмену самого Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подготовку нового пакета антироссийских санкций.

"Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (санкций. – Прим. ред.). <...> Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать", – сказала она в интервью радио Sputnik.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, как отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица.

По данным The Wall Street Journal, новый пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Также сообщалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

