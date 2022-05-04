Евросоюз рассматривает отключение МКБ и Россельхозбанка от SWIFT – СМИ

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Шестой пакет антироссийских санкций ЕС может быть дополнен положениями об отключении Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной системы платежей SWIFT. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

Отмечается, что с данным предложением намерены выступить члены Еврокомиссии. Кроме того, новые ограничения могут затронуть Сбербанк.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал новые отключения от SWIFT российских банков. Он также отметил, что в Евросоюзе ищут способы усилить антироссийские санкции в области энергетики. Речь идет о мерах, затрагивающих импорт нефти из РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. В частности, ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков, в числе которых ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.