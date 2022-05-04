Индия готова платить менее 70 долларов за баррель российской нефти – СМИ

Фото: depositphotos/bashta

Индия выразила желание покупать у России нефть менее чем за 70 долларов за баррель, чтобы компенсировать риски, связанные с финансированием поставок после введенных Западом против РФ ограничений. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NDTV.

"Индия хочет закупать российскую нефть по цене 70 долларов за баррель, чтобы компенсировать дополнительные препятствия, связанные с обеспечением финансирования поставок", – отмечается в сообщении.

На сегодняшний день цена за баррель эталонной марки Brent составляет порядка 105 долларов. По данным источника, поставки российской нефти в Индию не подпадают под санкции, введенные западными странами против России после начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Однако появились трудности из-за возникших ограничительных мер в сфере страхования, а также из-за давления Соединенных Штатов на Нью-Дели.

Отмечается, что индийские государственные и частные компании импортировали из РФ с конца февраля 40 миллионов баррелей нефти, что на 20% больше, чем за весь прошлый год.

Ранее стало известно, что Россия предложила Индии перевести торговлю между странами в национальные валюты. Уточнялось, что предложение Москвы предполагало оплату Индией импорта нефти из РФ в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли была бы рассчитана с использованием рупии и рубля.

