Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты – СМИ

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Россия предложила Индии перевести торговлю между странами в национальные валюты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Последнее предложение Москвы предполагает оплату Индией импорта нефти из России в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет рассчитана с использованием рупии и рубля", – пишет агентство.

По его данным, несмотря на то что страны Запада хотят свернуть отношения с Москвой, Индия желает продолжать двустороннюю торговлю из-за своей зависимости от российского вооружения.

Ранее американский обозреватель Джен Кирби заявила, что Индия хочет сохранить долгосрочные отношения с Россией на фоне противостояния Москвы и Запада. По ее словам, усугубленное на фоне украинского кризиса противостояние США и РФ ставит Нью-Дели в затруднительное положение. Кирби отметила, что в годы холодной войны Индия старалась не вовлекаться в конфликты СССР и США, хотела сохранить суверенитет.

По мнению автора статьи, от Нью-Дели требуются сложные расчеты для балансирования между двумя странами. При этом данная тактика отвечает интересам государства. Кирби подчеркнула, что теплые отношения с США и санкции Запада не мешают Индии торговать с Россией.

В конце марта сообщалось, что российская корпорация ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии (РБИ) разработали альтернативную SWIFT платежную систему для обеспечения беспрепятственной двусторонней торговли.

По данным источников, знакомых с ситуацией, новая транзакционная платформа, вероятнее всего, будет установлена в штаб-квартирах как ВЭБ, так и РБИ. Ожидается, что она обеспечит беспрепятственную передачу документов по сделкам в рупиях и рублях после отключения российских банков от SWIFT.