Лавров оценил возможное влияние AUKUS на отношения ЕС и России

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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что создание нового альянса AUKUS может оказать влияние на отношения между Евросоюзом и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

"Последствия того, что там происходит, конечно, мы можем на себе ощутить. Это может повлиять и на наши отношения с Европейским союзом, может вызвать интерес в Евросоюзе к тому, чтобы с нами все-таки сотрудничать, используя очевидные геополитические и геостратегические преимущества нахождения на одном огромном континенте", – сказал Лавров.

Он отметил, что ситуация усиливается тем, что центр мирового развития постепенно смещается в Азиатский регион.

Новый альянс в области обороны и безопасности США, Великобритания и Австралия заключили 16 сентября, после чего в Канберре заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое считалось контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения ударом в спину, уточнив, что доверие подорвано. По его словам, он в гневе из-за разрыва этого контракта.

