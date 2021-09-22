Сенаторы раскритиковали ответы министра обороны Франции Парли о создании альянса AUKUS

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На заседании верхней палаты сенаторы раскритиковали ответы министра обороны Франции Флоранс Парли о ситуации разрыва контракта с Австралией по подлодкам и созданию нового альянса AUKUS, сообщает РИА Новости.

Сенатор Рашид Темаль осудил отношение США, Австралии и Британии к этой теме. Однако он заявил о наличии вопросов к действиям французского правительства в этой ситуации, поскольку контракт века исчез, а место Франции в Индо-Тихоокеанском регионе изменилось.

"Я думаю, что вы должны дать французам ясность и четкость. Поэтому необходимо ответить на простой вопрос, почему ни Елисейский дворец, ни Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра. – Прим. ред.), ни МИД, ни наши посольства не видели и не слышали, что происходило с разрывом контракта и созданием нового альянса AUKUS", – сказал сенатор.

Парли же заявила, что речь идет о подрыве доверия и двуличии в этой ситуации.

"Жан-Ив Ле Дриан (глава МИД Франции. – Прим. ред.) и я провели 30 августа с нашими австралийскими коллегами встречу в формате 2+2. Такие встречи проводятся со стратегическими партнерами. И в ходе этой встречи была подтверждена большая важность этого контракта по подлодкам", – сказала Парли.

Ранее британская газета The Sunday Telegraph сообщила, что детали нового трехстороннего партнерства AUKUS между США, Великобританией и Австралией были согласованы еще на июньском саммите G7 во время встречи на высшем уровне, при этом президент Франции Эммануэль Макрон не был в курсе происходящего.

Новый альянс в области обороны и безопасности страны заключили 16 сентября, после чего в Канберре заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое считалось контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения ударом в спину, уточнив, что доверие подорвано. По его словам, он в гневе из-за разрыва этого контракта.

