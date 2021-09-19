Детали AUKUS согласовали без ведома Макрона еще в июне на саммите G7 – СМИ

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Фото: depositphotos/vverve
Детали нового трехстороннего партнерства AUKUS между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией были согласованы еще на июньском саммите G7 во время встречи на высшем уровне, при этом президент Франции Эммануэль Макрон не был в курсе происходящего. Об этом пишет британская газета The Sunday Telegraph.
Издание отмечает, что документы в британском правительстве были помечены грифом "совершенно секретно".
Также отмечается, что в заключении сделки участвовал бывший министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, при этом его предупреждали, что данный факт может испортить отношения Лондона с Парижем и Пекином.
Новый альянс в области обороны и безопасности AUKUS Австралия, Великобритания и США заключили 16 сентября, после чего в Канберре заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое считалось контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения ударом в спину, уточнив, что доверие подорвано. По его словам, он в гневе из-за разрыва этого контракта.
Франция отозвала для консультаций своих послов в Соединенных Штатах и Австралии. По словам Ле Дриана, возникший в отношениях Парижа и Вашингтона кризис напомнит о себе при обсуждении будущей стратегии НАТО.
В свою очередь госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что разрыв Австралией контрактов по подлодкам – это подрыв доверия всей Европы, а не только Франции.
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