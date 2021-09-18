В МИД Франции назвали разрыв Австралией контракта по подлодкам подрывом доверия

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Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что разрыв Австралией контрактов по подлодкам – это подрыв доверия всей Европы, а не только Франции. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 24.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны из США и Австралии из-за прекращения Канберрой контракта по подводным лодкам.

"Я не знаю, как мы теперь можем доверять нашим австралийским партнерам. И это был не шаг против Франции, это подрыв доверия Европы, потому что теперь она не может доверять своим партнерам", – сказал Бон.

Ранее Австралия, Великобритания и США заключили новый альянс в области обороны и безопасности AUKUS, после чего в Канберре заявили о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое считалось контрактом века, предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.

Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения ударом в спину, уточнив, что доверие подорвано. По его словам, он в гневе из-за разрыва этого контракта. Париж ожидает объяснений со стороны обеих стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии о разрыве контракта по подлодкам. Она сравнила эту ситуацию с инициативой Парижа разорвать соглашение с Москвой на создание авианосцев "Мистраль".

