МИД Австралии выразил сожаление из-за решения Франции отозвать посла

07:08
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Австралия сожалеет о решении Франции отозвать своего посла для консультаций, заявила представитель главы австралийского МИД Марий Пейн.
"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. <...> Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", – приводит ее слова издание Sydney Morning Herald.
Она также заявила, что власти Австралии "понимают глубокое разочарование" Парижа этим решением.
Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция отзывает для консультации своих послов из Австралии и Соединенных Штатов. Он также указал, что такие меры принимаются по "просьбе президента".
До этого Австралия, США и Великобритания создали новый альянс AUKUS в рамках договора о сотрудничестве в области безопасности и обороны. После этого австралийский премьер Скотт Моррисок заявил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией.
В знак протеста Франция отменила торжественные мероприятия в своем посольстве в Соединенных Штатах в честь 240-летия годовщины Чесапикского сражения.
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