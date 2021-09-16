Австралия намерена начать строительство атомных подлодок

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Австралия намерена строить на своей территории атомные подводные лодки. Технологии по их разработке она получит в рамках нового трехстороннего партнерства с Великобританией и Соединенными Штатами. Об этом заявил австралийский премьер Скотт Моррисон.
"Мы намерены строить эти подводные лодки в Аделаиде в тесном сотрудничестве с Великобританией и США", – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что первой крупной инициативой нового партнерства станет создание атомного подводного флота для Австралии. Моррисон также подчеркнул, что Австралия не стремится "заполучить ядерное оружие" или создавать гражданский ядерный потенциал.
Ранее сообщалось, что в Британии испугались "спрятавшихся" в Атлантике российских подлодок. О необычно глубоко погрузившихся российских подводных лодках проекта "Борей", выполняющих "зловещие задачи" в Атлантическом океане, рассказала газета The Sun.
Как пишет издание, такие нестандартные маневры вызвали серьезную тревогу у британских военных. Чаще всего российские субмарины не ныряют глубже 400 метров, но в этот раз они решили погрузиться более чем на 500 метров.
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