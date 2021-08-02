В Британии испугались "спрятавшихся" в Атлантике российских подлодок

16:43
Фото: РИА Новости/пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
Британская газета The Sun рассказала о необычно глубоко погрузившихся российских подводных лодках проекта "Борей", выполняющих "зловещие задачи" в Атлантическом океане, сообщает РИА Новости.
Как пишет издание, такие нестандартные маневры вызвали серьезную тревогу у британских военных. Чаще всего российские субмарины не ныряют глубже 400 метров, но в этот раз они решили погрузиться более чем на 500 метров.
Эксперт Брюс Джонс считает, что это далеко не первый случай за последние месяцы, когда действия Москвы "вызывают тревогу". По его словам, об этом свидетельствует недавнее наращивание военного потенциала на границе с Украиной.
"Последние их действия могут быть направлены на то, чтобы "подразнить" НАТО и заставить членов Альянса понервничать. Но это определенно означает эскалацию, и теперь они, похоже, делают ставку на глубоководные операции", – сказал он.
Ранее болгарский бригадный генерал Валентин Цанков заявил, что Черное море стало местом прямого контакта вооруженных сил стран НАТО и России.
По его словам, проходящие там регулярно учения позволяют сторонам набраться опыта практически реальных боевых действий, что несет риск столкновения между РФ и Североатлантическим альянсом.
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