Минобороны РФ будет отслеживать ход учений Sea Breeze

12:52
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Министерство обороны РФ будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breeze, а также реагировать в интересах безопасности России. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, в учении будут принимать участие порядка 4 000 военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также 30 единиц техники и свыше 100 единиц машин бронетехники.
"Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации", – цитирует Конашенкова ТАСС.
Он также добавил, что учения будут проводиться на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах.
Ранее советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что США развязали новый тип войны против России. По его словам, западные страны стараются избегать прямого столкновения с РФ, поскольку испытывают страх перед ее ядерным оружием и современной армией. По этой причине им пришлось развязать информационно-гибридную войну, считает специалист.
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