В США опасаются российского "оружия апокалипсиса"

Фото: снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В России продолжаются испытания необитаемого подводного аппарата "Посейдон" с ядерной боеголовкой, которую в США называют торпедой апокалипсиса. Об этом пишет Popular Mechanics.

По данным журнала, испытания новейшего оружия продолжатся в 2021 году, а уже в начале этого десятилетия оно может быть поставлено на боевое дежурство. Подводный беспилотник будет обладать огромной скоростью и почти неограниченной дальностью движения, что позволит ему достичь побережья Америки.

Авторы статьи отметили, что ранее многие высмеивали "Посейдон", называя его блефом и мифом.

"Теперь стало понятно, что Россия серьезно относится к приведению в действие этого оружия апокалипсиса", – говорится в материале.

Ранее Госдепартамент США выражал обеспокоенность разработкой аппаратов "Посейдон" в России. Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд отметил, что оружие может вызвать "ядерное цунами".