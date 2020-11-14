В США обеспокоены созданием в России аппаратов "Посейдон"

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В Госдепартаменте США обеспокоены тем, что в России разрабатывают необитаемые подводные аппараты "Посейдон". Об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, передает ТАСС.

"Безусловно, Россия заявляет, что ее доктрина соответствует нормам международного права, что ее ядерное оружие предназначено лишь для обороны и сдерживания и будет применено только в крайнем случае. Остается надеяться, что это так", – отметил Форд.

Он подчеркнул, что в США также опасаются "ядерного цунами", которое может вызвать запуск в океан ядерных боеголовок "Посейдона".

"Такая концепция вызывает серьезные вопросы относительно того, может ли она быть применена в соответствии с международными правовыми нормами и принципами", – добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по его словам, в США осознают, что Россия может ответить полномасштабным применением ядерного оружия, в случае, если зафиксирует хотя бы одну приближающуюся баллистическую ракету.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин считает выход США из ДРСМД серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки вооружений и роста конфронтационного потенциала.

В августе прошлого года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он был подписан в 2010 году, срок соглашения заканчивается в 2021 году.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли указал, что РФ должна убедить КНР присоединиться к переговорам. При этом договор должен включать последние ядерные разработки – ракеты "Сармат" и "Буревестник", комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также аппарат "Посейдон".

