Путин назвал ошибкой выход США из ДРСМД

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Владимир Путин считает выход США из ДРСМД серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки вооружений и роста конфронтационного потенциала. Об этом говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации", – говорится в заявлении.

Президент отметил, что Россия готова к дальнейшим шагам по минимизации последствий развала ДРСМД.

Также российский лидер призвал страны искать схемы для обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "в мире без Договора о РСМД".

В августе прошлого года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Единственным между странами остается договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Он был подписан в 2010 году, срок соглашения заканчивается в 2021 году.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли указал, что РФ должна убедить КНР присоединиться к переговорам.

При этом договор должен включать последние ядерные разработки – ракеты "Сармат" и "Буревестник", комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также аппарат "Посейдон".