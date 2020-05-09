США назвали условие для продления договора по ракетам с РФ

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Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя условия продления соглашения.

Он указал, что ДСНВ должен включать и новое оружие, а именно ракеты "Сармат" и "Буревестник", комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также аппарат "Посейдон".

При этом Биллингсли добавил, что договор выгоднее РФ, чем США, так как Вашингтон не заинтересован в в "самом факте контроля над вооружениями".

"Мы хотим понять, почему русские так отчаянно хотят продлить СНВ. Мы хотим, чтобы русские нам объяснили, почему это в наших интересах", – сказал он.

По словам спецпосланника, США завершают разработку своей стратегии по вооружением, после чего будут готовы выслушать мнение России, сообщает News.ru.

Кроме того, он заявил, что российская экономика якобы "находится в руинах" из-за вспышки коронавируса, пишет газета The Washington Times.

В Госдепе ранее также заявляли, что США хотят вести по стратегической стабильности с КНР, несмотря на отказ Пекина участвовать в переговорах.

СНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок соглашения заканчивается в 2021 году.

Со 2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).