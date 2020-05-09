США назвали условие для продления договора по ракетам с РФ

02:36
Фото: Depositphotos
Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя условия продления соглашения.
Он указал, что ДСНВ должен включать и новое оружие, а именно ракеты "Сармат" и "Буревестник", комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также аппарат "Посейдон".
При этом Биллингсли добавил, что договор выгоднее РФ, чем США, так как Вашингтон не заинтересован в в "самом факте контроля над вооружениями".
"Мы хотим понять, почему русские так отчаянно хотят продлить СНВ. Мы хотим, чтобы русские нам объяснили, почему это в наших интересах", – сказал он.
По словам спецпосланника, США завершают разработку своей стратегии по вооружением, после чего будут готовы выслушать мнение России, сообщает News.ru.
Кроме того, он заявил, что российская экономика якобы "находится в руинах" из-за вспышки коронавируса, пишет газета The Washington Times.
В Госдепе ранее также заявляли, что США хотят вести по стратегической стабильности с КНР, несмотря на отказ Пекина участвовать в переговорах.
СНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок соглашения заканчивается в 2021 году.
Со 2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: