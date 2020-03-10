США назвали условия для заключения нового договора СНВ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

США рассматривают возможность продления с Россией договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Как сообщили в Госдепартаменте, для этого договор должен охватывать разрабатываемые "экзотические новые системы".

Речь идет, например, о беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон", о крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", о гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал".

США считают, что в случае необходимости СНВ-3 можно продлить быстро, просто обменявшись дипломатическими нотами.

Кроме того в Госдепе подчеркнули, что гонку вооружений можно предотвратить путем трехстороннего решения и включения в соглашение Китая, передает ТАСС.

В Госдепе также заявили, что США хотят вести с Китаем такой же диалог по стратегической стабильности, как и с Россией, несмотря на отказ Пекина участвовать в переговорах.

СНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок соглашения заканчивается в 2021 году.

Со 2 августа 2019 года по инициативе США официально было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).