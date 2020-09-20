В США назвали условие продления ДСНВ

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Соединенные Штаты предложили России заключить "президентский меморандум", предваряющий продление ДСНВ. Об этом заявил спецпосланник президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает РИА Новости.
"То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации Сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор", – отметил Биллингсли.
Он добавил, что после выборов президента в США от страны могут быть выдвинуты другие условия. При этом спецпосланник сказал, что США откажутся продлевать договор, если две страны не сойдутся на едином мнении по данному предложению.
"С учетом всех недостатков ДСНВ мы считаем его невыгодным для США. Он накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию", – заявил Биллингсли.
В июне 2020 года в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности.
Предыдущие переговоры по стратегическим вопросам проходили в Вене 16 января. После диалог был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. Ожидалось, что на встрече стороны должны были обсудить продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
Договор был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок соглашения заканчивается в 2021 году.
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