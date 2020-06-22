Переговоры между РФ и США по стратегической стабильности завершились в Вене

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Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности завершились в Вене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской делегации.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель главы МИД России Сергей Рябков, американскую – спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Встреча длилась около 10 часов.

Переговоры проходили без участия прессы. Результаты встречи будут оглашены позднее. Ожидается, что Биллингсли огласит их 23 июня.

Предыдущие переговоры по стратегическим вопросам проходили в Вене 16 января. После диалог был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. Ожидалось, что на встрече стороны должны были обсудить продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Договор был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок соглашения заканчивается в 2021 году.

