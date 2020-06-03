В Кремле прокомментировали заявление Трампа о "ядерном пакте" с РФ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского главы Дональда Трампа о "ядерном пакте" с Россией. Об этом передает РИА Новости.
"Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит", – сообщил представитель Кремля.
До этого президент США в ходе интервью радио Fox сказал о своем желании заключить "ядерный пакт" с Москвой. Он считает, что "безопасный атом" является "самой большой проблемой, которая есть в мире".
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был подписан в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Данный документ истекает в феврале 2021 года. При этом Вашингтон не уточнял, станет ли его продлевать.
В частности, Трамп говорил о намерении выработать новый трехсторонний ядерный договор между Россией, Китаем и США. При этом Пекин подобную идею отверг.
Ранее МИД РФ ответил на обвинения о наведении вооружений на американские объекты. Так, заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений смехотворны, считает замглавы МИД Сергей Рябков.
США хотят выйти из Договора по открытому небу
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