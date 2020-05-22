Медведев выразил надежду, что договоренности по вооружениям с США не пострадают

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассчитывает, что договоренности в сфере контроля над вооружениями не пострадают из-за предвыборной борьбы в США. По его словам, Вашингтону надо ответственно подходить к "скоро истекающему" Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, передает RT.

"Хочется надеяться, что в пылу американской предвыборной борьбы не пострадают другие краеугольные договоренности в сфере контроля над вооружениями", – говорится в публикации Медведева на странице в Facebook.

"В заявлениях президента США Дональда Трампа и государственного секретаря Майка Помпео прекращение участия американцев в данном соглашении ожидаемо обставляется якобы имевшими место нарушениями его положений со стороны России", – обратил внимание зампредседатель Совбеза.

Так, Медведев напоминает, что Белый дом все еще не дал вразумительных ответов на обоснованные вопросы РФ по собственным многочисленным нарушениям Договора. Соединенные Штаты намерены выйти из Договора по открытому небу. Оно разрешало летать разведывательной авиации над территорией стран-участников, среди которых США и Россия. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году. Его подписали 23 государства – участника ОБСЕ. Россия ратифицировала его в 2001 году.